33歲陳璟暉獨行八仙嶺失蹤　救援人員通宵搜山

周日（23日）晚上11時左右，警方接獲一名女士報案，指其大約33歲的兒子，於23日上午獨自到八仙嶺行山，惟至同日深夜時份下落不明，失去聯絡，恐他墮下山谷發生意外。救援人員接報後，分析失蹤男子的行蹤後，決定在大埔洞梓童軍中心集合上山，通宵搜索，暫時仍未有其下落。

及至凌晨3時許，飛行服務隊直升機出動，前往八仙嶺一帶山峰上空盤旋搜索，惟未果。消防及警方則於大尾篤設立臨時指揮站。

據了解，事主陳璟暉暉於23日上午9時左右出發，前往八仙嶺行山，並向家人提及會於晚上7時左右回家。期間事主曾以WhatsApp聯絡母親，並於上午11時30分向母親傳送一張風景相，據悉相片為前往仙姑峰的山路上拍攝。惟事主最終並未有準時回家，更失去聯絡。陳璟輝身高約1.6米，身穿淺藍色背心、灰色短褲、綠色腰包。其WhatsApp最後上線時間為當日中午12時14分。

直至晚上10時許，事主的母親報案求助，而根據事主的手提電話訊號，最後發出位置大約為八仙嶺一帶山峰。現場消息稱，消防及救護員分為3隊人登上八仙嶺通宵搜索，而警方機動部隊人員則負責外圍一帶搜尋。