33歲陳璟輝八仙嶺失蹤兩日　消防冒雨上山搜救

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-05-25 11:59

八仙嶺發生行山失蹤事件，33歲陳璟輝周日（23日）上午獨自行山，期間向七旬母親發風景相，同日晚上失聯，家人報警。救援人員昨日凌晨起搜索，出動攀山拯救專隊及搜索犬，惟至今仍未有發現。今（25日）新界區下起大雨，消防等救援人員派出小隊上山，尋找失蹤人士下落。

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周日（23日）晚上10時許，警方接獲一名女子報案，指其33歲兒子上午獨自到八仙嶺行山，惟至同日深夜時份下落不明，失去聯絡，恐他墮下山谷發生意外。搜救人員周一凌晨起搜索，出動攀山拯救專隊及搜索犬，惟至今仍未有發現。

CCTV畫面可見陳璟輝周日上午8時45分離家，其身高約1.6米，身穿淺藍色背心、灰色短褲、綠色腰包。據了解，事主陳璟輝與70餘歲母親同住，周日上午9時左右出發，獨自前往八仙嶺行山，並向家人提及會於晚上7時左右回家。期間事主曾以WhatsApp聯絡母親，並於上午11時30分向母親傳送一張風景相，據悉相片為前往仙姑峰的山路上拍攝。事主的手提電話訊號，最後發出位置亦大約為圖中八仙嶺一帶山峰。惟事主最終並未有準時回家，更失去聯絡，WhatsApp最後上線時間為當日中午12時14分。

警方指33歲陳璟輝昨日（23日）上午約9時於馬鞍山鞍駿街11號福安花園寓所最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。他身高約1.6米，體重約70公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿淺藍色背心、灰色短褲及攜有一個綠色腰包。

任何人士如曾見過或有事主的消息，請致電3661 3610與調查人員或任何一間警署聯絡。