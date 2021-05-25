東涌滿東邨一對年輕男女被揭倒斃單位內。今日（25日）上午11時37分，警方接獲一名女子報案指，與其男性朋友失聯，擔心他有事，警方及消防前往該名男子位於滿東邨滿順樓的一單位內，消防破門入屋，發現一對年輕男女倒臥在單位內，沒有生命跡象，證實兩人明顯死亡。警方封鎖涉事單位進行調查。下午2時許，死者家屬到場了解情況，有人情緒悲傷。據了解，警方於現場檢獲遺書。

大嶼山警區助理指揮官（刑事）徐展鵬總督察就此宗暫列兇殺及自殺的案件交代詳情。