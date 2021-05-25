撰文：彭愷欣鄧詠中陳浩然楊婉婷
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東涌滿東邨一對年輕男女被揭倒斃單位內。今日（25日）上午11時37分，警方接獲一名女子報案指，與其男性朋友失聯，擔心他有事，警方及消防前往該名男子位於滿東邨滿順樓的一單位內，消防破門入屋，發現一對年輕男女倒臥在單位內，沒有生命跡象，證實兩人明顯死亡。警方封鎖涉事單位進行調查。下午2時許，死者家屬到場了解情況，有人情緒悲傷。據了解，警方於現場檢獲遺書。
大嶼山警區助理指揮官（刑事）徐展鵬總督察就此宗暫列兇殺及自殺的案件交代詳情。
男死者遺體由仵工舁送殮房。（陳浩然攝）
兩名死者均是22歲，男死者姓蕭、而女死者姓陳。據悉，昨日凌晨男死者曾與報案女性朋友傾電話，期間曾透露要自殺及情殺。至今早11時，報案女子再致電蕭男，惟對方電話轉至留言信箱，她又致電蕭男家人，他們亦無法很蕭取得聯絡，擔心有人做傻事，於是報警求助。警方接報到場後單位無人應門，消防破門入屋，於大廳位置發現女死者倒臥在一張床上，她嘴唇發黑及無表面傷。至於男事主被發現在廁所內上吊。
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