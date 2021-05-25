寶達邨被捕毒販「借尿遁」　警大規模搜索　同邨大廈梯間尋獲

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-25 23:15

寶達邨有毒販逃走，警方大規模搜捕，至晚上於邨內一大廈梯間尋獲疑犯。今（25日）早上大批警車抵達寶達邨，在附近一帶搜查及兜截，其間達翠樓一名女子由探員陪同送院。警方指，該名在逃的25歲姓曹男子，昨晚在深水埗一輛的士上遇截查，他涉嫌販毒被捕。警員將曹男押返秀茂坪寶達邨達翠樓的住所調查，其間他「借尿遁」，並以水果刀架頸作威嚇，從住所逃走，案件交由秀茂坪警區重案組第1隊跟進。及至晚上，警方在達喜樓一梯間拘捕曹男。

警方表示，深水埗警區特別職務隊人員昨晚（24日）約8時在深水埗海壇街及南昌街交界在上址巡邏期間，截查一輛形跡可疑的的士，並在車上檢獲約3克懷疑霹靂可卡因，一名25歲姓曹男乘客涉嫌販毒被捕。

警方其後將該名男子押至其位於秀茂坪寶達邨的住所調查，並在單位內檢獲約27克懷疑霹靂可卡因、約5克懷疑大麻草及一個電子磅。行動中檢獲的毒品總市值超過5.7萬元。

惟調查期間，被捕男子從住所逃走。警方隨即在上址附近一帶搜查及兜截，暫未有發現，現正積極追緝該名在逃男子。案件交由秀茂坪警區重案組第一隊跟進。

據了解，2名警員將疑犯押返其寶達邨達翠樓住所搜查時，他要求如廁，警員在門外等候，其間他突然從廁所衝出並推開警員，拿起一把水果刀架在自己頸上威嚇警員，隨後離開單位。

及至晚上，警員在寶達邨達喜樓一梯間拘捕該名男子，涉嫌販毒及從合法羈押逃離被捕，他現正被扣留調查。