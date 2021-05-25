警大埔上水反黑拘64人　700呎唐樓單位變樓上吧迫滿人

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-05-25 21:11

警方於大埔及上水兩區進行反三合會行動，一連四日突擊搜查50多個地點，拘捕64人，其中年齡最細的被捕人士僅14歲。行動中，警方發現大埔一個唐樓單位被用作經營無牌酒吧，在僅700平方呎的單位內迫滿48人，警方批評酒吧內沒有防疫及社交隔離，譴責罔顧他人及自私的行為。

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司表示，為打擊非法活動及堵截三合會收入來源，大埔警區刑事部聯同大埔及上水兩個分區特別職務隊人員，於上周六（22日）起展開一連四日、代號「剛火行動」的行動，突擊搜查區內50多個地點，在新界北總區機動部隊及入境處人員協助下拘捕64人，分別55男9女，年齡介乎14至76歲，部份人士有三合會背景，涉嫌管理賭博場所、在賭博場所以外的地方賭博、行劫、傷人、聚眾毆鬥、無牌賣酒、在無領有酒牌的處所內飲酒等罪名。其中一名被捕男子同時因涉及一宗傷人案件被警方通緝。全部被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

行動中，上周六凌晨，大埔警區反黑組聯同特職隊及機動部隊，突擊搜查大埔一個樓上酒吧，上址為唐樓一個700平方呎住宅單位，單位內共48人被捕，分別41男7女，年齡介乎20至50歲，警方檢取音響器材及市值超過2萬元的400多支酒精飲品。經調查後，相信酒吧營運約一個月，與當地三合會人士有掛鈎。被捕人士涉嫌無牌賣酒、在無領有酒牌的處所內飲酒被捕，同時他們違反限聚令，人員向被捕人士發出告票。

莊成逸表示，政府及市民積極抗疫下，不法分子經營及開設樓上酒吧，在700呎單位內聚集48名人士，酒吧內沒有防疫及社交隔離，譴責罔顧他人及自私的行為。警方重申，會繼續以情報主導打擊非法活動及堵截三合會收入來源。