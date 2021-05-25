可卡因染黑、油畫藏冰毒　海關檢$1220萬毒拘3男

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-05-25 21:08

販毒集團疑將可卡因染黑，企圖扮作巴西莓粉魚目混珠，結果弄巧反拙。海關上周四（20日）在機場檢查1件從巴西到港的空運郵包，報稱為10件健康食品巴西莓粉，但由於粉末呈黑色，而非深紫色，令人員起疑並進一步檢驗，結果發現為懷疑可卡因，共重約5公斤，約值720萬元，調查後昨日拘捕一名20歲負責收件男子，並控以一項販運危險藥物罪名。此外，同日海關在葵涌海關大樓驗貨場，於1箱報稱為油畫的貨物內起獲約值500萬元懷疑冰毒，今日拘捕2名收貨男子。

海關上周四（20日）在機場檢查1件從巴西到港的空運郵包，報稱為10件健康食品，發現共重約5公斤懷疑可卡因，約值720萬元，一名20歲負責收件男子被控以一項販運危險藥物罪名。（林振華攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林澤麟表示，上周四海關人員在赤鱲角機場檢查1件從巴西到港的空運郵包，發現一批懷疑可卡因收藏在10件袋裝的健康食品內，共重約5公斤，約值720萬元。跟進調查後，海關昨日在荃灣拘捕一名20歲懷疑涉案男子，相信他負責收取郵包，其後交由販毒集團分銷。被捕男子今日被控以一項販運危險藥物罪名，將於明日在西九龍裁判法院提堂。

據了解，該郵包報稱為巴西莓粉，惟因其粉末呈黑色，而非一般巴西莓粉的深紫色，令人員起疑並進一步檢驗，結果發現為懷疑可卡因。相信販毒集團為魚目混珠，而將可卡因染黑色，情況較為罕有。

油畫包裹暗格藏冰 2名收貨男被捕

此外，同樣在上周四，海關人員當日透過風險評估及近期趨勢，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗1箱由泰國抵港，報稱載有油畫的海運貨物，發現一批懷疑冰毒收藏在5幅油畫暗格內，重約9公斤，共值約500萬元。跟進調查後，今日在錦田拘捕兩名分別37歲和34歲的懷疑負責收貨的涉案男子。案件仍在調查中。林澤麟指出，2宗案件共3名負責收貨男子被捕，他們均知道自己收取的郵包藏有違禁品。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。