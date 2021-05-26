女子交收燕窩券遭推落車拖行　被搶87萬元　警拘行劫集團9名男女

撰文： 彭愷欣 林振華 最後更新日期： 2021-05-26 17:33

警方搗破一個暴力行劫集團。一名女子上月帶同約87萬元現金，在黃大仙交收網上購買的燕窩券時，遭3名男子搶走身上87萬元現金，再被推落車拖行受傷。警方經調查後，於昨日（25日）拘捕了9名涉案男女，部份被捕者有黑社會背景，並追緝2名在逃同黨。

警方表示，案中女受害人從事網上現金券買賣工作，習慣於網上交易平台結識賣家，從而購入不同的現金劵，再於網上轉售從中賺取差額。女受害人早前於網上購買了一批價值約90萬元的燕窩現金券，她相約賣家於4月16日下午在鳳德道悅庭軒外交收。

當日受害人攜帶現金赴約，抵達上址後，她登上一輛私家車，車上有3名男子，期間一名男子隨即搶走女受害人載有約87萬元現金的環保袋，並將受害人推落車，再高速行駛，而受害人在馬路上被拖行至3米外跌倒受傷。私家車再逆逃線行駛急速逃離現場，並撞到前方一輛客貨車。女受害人於是報警求助。

東九龍總區重案組接手調查案件，經翻看閉路電視及深入調查後，鎖定行劫集團的首腦及目標人物，於昨日 (25日) 清晨採取拘捕行動，搜查多處地方，拘捕9名人士，分別8男1女，年齡介乎19至47歲，罪名分別為「串謀行劫」、「企圖傷人」、「瘋狂駕駛」、「販運及管有危險藥物」，9名被捕人士本身認識，為朋友關係，部份被捕人士有黑社會背景，他們現正被扣查，拘捕行動仍然繼續，案件中仍有2名人士正被通緝。

行動中，警方起回約1.25萬元、一部用作犯案的車輛，及後又在兩個處所內搜獲約10.5g懷疑可卡因及2.5g懷疑大麻花等。警方稱，不排除該犯罪集圑有販賣毒品，仍正調查中。

行劫集團以低價誘客 相約現金交易再暴力搶劫

警方相信成功瓦解一個有組織的行劫集團，他們專挑選一些持有大量現金的人士進行搶劫。該犯罪集團首先會於網上尋找目標，聲稱有受害人所尋找的物品可低價出售，要求以現金交收。為取得受害人的信任，集團成員為先安排與受害人進行一次低面額的交易，令受害人相信他們有相關物品。及後，集團便會要求進行大面額的交易，相約現金交易，期間賊人會以暴力方式進行搶劫。