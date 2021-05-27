旺角七旬翁倒斃街頭　警揭胞兄全身受傷浴血　重案組接手調查

旺角發生離奇命案。周三（26日）晚上9時許，有途人發現一名七旬老翁，倒臥在新填地街394號對開地面，頭部受傷昏迷，於是報警。救護員接報趕至現場，證實該名74歲姓關老翁當場死亡。事發約1小時後，警方在案發現場的山東街與新填地街交界一幢大廈單位內，發現另一名75歲姓關老翁，他全身多處受傷清醒送院治理，其後轉為昏迷。

消息指，男死者及男傷者為兄弟關係，他們均住在上址大廈一單位。據稱，初步懷疑有人在上址大廈打傷兄長後，再墮樓身亡。事後，人員於大廈發現受傷的兄長，當時現場遺下血跡，老翁的左臉、下巴、左眼及胸部均有受傷。旺角警區重案組接手調查案件，正了解事件來龍去脈，至早上有探員重返上址調查。