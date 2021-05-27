旺角七旬兄弟同室操戈　弟墮樓亡兄命危　警正調查事件

撰文： 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-27 18:41

七旬兄弟鬩牆釀一死一命危！旺角新填地街唐樓昨（26日）晚上先後發現一男子倒斃街頭及一男子受傷案件，經警方初步調查後，確認兩男子為兄弟關係，不排除兄弟因事故同室操戈，自相殘殺。75歲兄長身受重傷躲在單位內，而74歲胞弟則被發現陳屍附近街頭，身上亦多處受傷，疑從高處墮下。旺角警區重案組人員今早仍在事發單位內調查，冀能還原事件的始末，案件暫列有人從高處墮下和受傷人發現處理。

兄弟鬩牆的主角姓關，兄75歲，弟74歲，同住旺角新填地街392號高層單位。事件中，74歲關弟懷疑墮樓身亡，75歲兄長則情況危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部。

消息指，關氏兄弟同住在上址大廈一單位，單位今午解封後曝光，單位內大部份血跡已洗滌，留下一些急救物品，屋內佈置簡單。昨晚事發前，鄰居均無聽聞嘈吵及打架聲響。據稱，初步懷疑有人在自住單位內打鬥兩敗俱傷，74歲胞弟再墮樓身亡。事後逾一小時，人員於大廈發現受傷的75歲兄長，當時現場遺下血跡，老翁的左臉、下巴、左眼及胸部均有受傷，重傷昏迷送院。

仵工將遺體舁走。大批警員到場調查。(張家豪攝)

警方表示，警方於26日晚上9時50分接獲途人報案，指發現一名74歲男子倒臥在新填地街392號對開昏迷。救援人員接報到場，在上址一單位發現一名75歲男子，面及胸口受傷。兩人均姓關，兄弟關係。其後關弟於現場被證實死亡，關兄則清醒被送往伊利沙伯醫院治理，其後轉為昏迷。警方於現場沒有檢獲遺書。經初步調查，相信關弟從上址墮下，死因有待驗屍後確定。案件分別列作「有人從高處墮下」及「發現受傷人士」處理。