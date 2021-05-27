旺角七旬兄弟鬩牆悲劇　前年單位遭縱火　街坊嘆兄弟感情要好

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-27 23:28

旺角新填地街唐樓單位昨（26日）晚發生的兄弟鬩牆釀弟死兄命危悲劇，街坊表示單位於前年曾發生縱火案，得悉昨晚事件感愕然及惋惜，稱案中75歲和74歲關姓兄弟一向感情甚篤，不知為何發生悲劇。案中兩兄弟的姪女今午曾到達現場拜祭。

事發單位位於旺角新填地街392號一唐樓單位，街坊透露，關姓兄弟所住的單位於2019年9月曾發生火警，幸當時沒有傷亡。街坊又透露關家為8兄弟家族，原本該單位由3兄弟持份同住，老大年邁早年入住老人院，留下案中74歲死者及75歲兄長同住。街坊說，墮樓身亡的74歲關弟早年因婚變性情大變及酗酒，75歲兄長照顧有加，不時買菜煮飯，外人形容兄弟感情要好。

關姓兄弟的姪女今下午曾到達現場拜祭。

翻查資料，該唐樓7樓一個單位，於2019年9月24日凌晨零時突然起火，傳出多響爆炸聲，烈焰沖天，大廈多名居民報警求助，逾40人疏散到地面，有居民手抱幼童逃生。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，約20分鐘後將火救熄。火警中一名幼童不適，治理後毋須送院。消防經調查後認為起火原因有可疑，警方當時將案件列「縱火」調查。