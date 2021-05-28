疫下走私棄「螞蟻搬家」改走水路　海關檢3300萬支私煙破20年紀錄

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-05-28 19:16

疫情下陸路「封關」，走私集團不得不改變走私策略，棄用貨櫃車「螞蟻搬家」的慣常做法，改用水路偷運私煙來港，惟因船運需有多方配合，較陸路複雜，故走私集團增加每次走私量。海關部署一個月，昨日（27日）採取行動，合共檢獲3,300萬支懷疑私煙，估計市值約9,000萬元，應課稅值約6,300萬元，並拘捕3男，私煙數量已打破海關過去20年來的紀錄。而今年首5個月檢獲的私煙總數為1.86億支，直逼去年全年檢獲的2.05億支。

現場可見，檢獲的私煙牌子眾多，包括Cavallo法拉利、SAHARA撒哈拉等，除了供應本地市場外，不排除會轉運至其他地方。（王譯揚攝）

稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官方冠亭表示，人員進行一個月全天候調查，昨日中午在流浮山屏夏路及上水寶運路分別截查兩輛貨櫃車，檢獲約2,200萬支懷疑私煙，跟進調查後，在流浮山屏夏路一貨櫃場內，再截查另一輛貨櫃車，再檢獲1,110萬支懷疑私煙。海關相信私煙經水路來港，暫存在屏夏路貨櫃場內，集團成員待時機成熟時，再分批轉運至不同貨倉。行動中，海關人員共拘捕3名男子，年齡介乎49歲至64歲，並扣查3個懷疑涉案的貨櫃。現場可見，檢獲的私煙牌子眾多，包括Cavallo法拉利、SAHARA撒哈拉等，除了供應本地市場外，不排除會轉運至其他地方。

海關稅收罪案調查科監督李海文則指出，受疫情影響，全球物流鏈受到嚴重影響，私煙集團近期改變走私策略，以往集團由利用貨櫃車經陸路跨境走私、俗稱「螞蟻搬家」，每次以100至200萬支不等偷運來港的方法已不復見，目前他們改用水路走私，但要兼顧船期、船隻行駛路線及其他船務配套等，為確保私煙供應穩定，故增加每次走私的私煙數量，然後利用物流場、貨櫃場，租用偏遠地區的鐵皮屋入倉，待時機成熟才聯絡客戶出貨，運送不同牌子的私煙至客戶的貨倉，下手會進一步分送的煙至不同地區的客人。

海關作出針對性部署，在今年過往5個月內檢獲1.86億支未完稅香煙，應課稅值約3.6億元，檢獲數量是2020年全年檢獲2.05億支的9成。海關指會密切注視走私情況，繼續以全方位、多角度、不同層面打擊私煙活動，包括打擊跨境走私、儲存及分銷中心、街道販賣私煙活動，以保障政府稅收。