警旺角大反黑搗多間賭檔酒吧毒窟　檢逾70萬元「鹹碟」毒品拘49人

旺角警區過去兩日（27至28日），展開代號「疾響（DASHREBOUND）」行動，大規模打擊黑社會收入來源及遏止青少年罪行。旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、牌照課、雜項調查隊及機動部隊，出動近200名警員，突擊巡查及搜查區內30多處，搗破10間非法賭檔、1間無牌酒吧、1個毒窟、1間售賣色情光碟的場所及1個色情場所，檢獲43部釣魚機、2張電動麻雀枱、1張百家樂賭枱、超過6,000多張色情光碟、近800罐啤酒、5把牛肉刀、6件經改裝的攻擊性武器、少量冰毒、海洛英及可卡因等毒品，合共總值超過70萬元。

行動中，警方拘捕49人，包括37男12女（17至73歲），部分人有黑社會背景，他們分涉「經營非法賭博場所」、「在賭博場所賭博」、「管有淫褻物品以供發布用途」、「管理色情場所」、「管理毒窟」、「販運危險藥物」、「管有攻擊性武器」、「爆竊」、「無牌售賣酒類飲品」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」等罪行被捕。