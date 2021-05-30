粉嶺雙屍命案｜兩人外父女婿關係　外父身上有傷痕　疑由硬物造成

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-05-30 04:48

粉嶺榮福中心發生雙屍案，一名62歲男子及其外父分別墮樓喪命及伏屍單位。伏屍於單位內的男子88歲，身體多處發現懷疑又硬物造成的傷痕，警方於其身旁發現一個鎚仔。案件暫列有人從高處墮下及屍體發現案，交由大埔警區重案組第3隊跟進。

大埔區助理指揮官（刑事）莊成逸警司表示，晚上約8時23分，警方接獲市民報案，有一名男子從高處墮下，經救護人員確認後，證實該名男子當場死亡，年齡62歲，並確認死者住上址一單位。其後警方進入死者單位，於單位內發現另一名88歲男子倒臥於單位內，當場證實死亡。他頭、手及腳有不同的傷痕，相信由硬物或利口硬物造成，並於其身邊發現一個鎚仔。單位內睡房的窗花被拆去，不排除是該名66歲男子高處墮下的位置。

大埔區助理指揮官（刑事）莊成逸警司交代案情。（陳永武攝）

警方指，兩名死者為外父和女婿關係，兩人與兩名家人同住上址單位。事發時相信單位內只有兩名死者。現場未有發現遺書，單位內沒有任何搜掠痕跡，爭執痕跡則有待調查。警方指，根據紀錄該家庭過往沒有家庭事件紀錄。案件暫列有人從高處墮下及屍體發現案，交由大埔警區重案組第3隊跟進。警方會從多角度方向調查事件起因及動機。