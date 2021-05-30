海關破2900萬元海洛英案　報稱電器泰國海路來港　兩接貨男子被捕

撰文： 黎靜珊 楊嘉朗 陳浠文 最後更新日期： 2021-05-30 12:56

香港海關破獲一宗海路走私毒品案，檢獲23.5公斤、價值2900萬元海洛英，拘捕2人。海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，上周四（27日）查驗一艘來自泰國報稱載有電器的海路入口貨物，經X光機發現13個濾水器濾芯、9部咖啡機內藏有23.5公斤懷疑海洛英毒品，並採取放長線釣魚的「監控遞送」行動，再揪出2名分別27歲及47歲、涉嫌參與販毒過程的男子，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

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方向榮講述案情指，本月27日海關海口及海域科海關人員根據風險評估及情報分析，查驗一艘來自泰國報稱載有電器的海量入口貨物，經過X光機發現13個濾水器濾芯、9部咖啡機內藏有23.5公斤懷疑海洛英。

海關毒品調查科接手調查，為能將最終收貨人、骨幹成員揪出，採取「監控遞送」行動。人員發現不法分子先後租用3部出租客貨車，用迂迴路線，在新界九龍多個地方停車，增加海關人員偵查難度。執法人員在油麻地一個私人住宅單位，將27歲報稱任職地盤工的男子拘捕，當時他正準備將貨搬去到以其名義租用的儲存倉，相信他為「看倉」角色。另外在「監控遞送」中得悉一名47歲無業男子有份參與及協助運送毒品行動，海關正調查其角色。兩名被捕人將於明日在西九龍裁判法院提堂。

海關正從不同渠道聯絡船務文件上收貨人。方向榮表示走私手法層出不窮，從東南亞經海運來港的海洛英毒品案以往較少見。而一般海洛英350克一塊，相信今次販毒集團為方便將毒品放入濾芯及咖啡機，將包裝切割至不同大小。

他提醒運輸業從業員，特別是出租貨車司機，留意可疑訂單及不尋常訂單，免誤墮法網。因為根據134章，危險藥物條例，香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。