虐待動物｜落馬洲2唐狗疑遭毒害　口鼻滲血倒斃草叢　重案組調查

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-05-31 20:04

落馬洲發生懷疑毒狗案，2隻狗慘死。有狗主今（31日）凌晨放狗外出散步，至中午發現愛犬嘔吐斃命，起初未起疑心，聯絡食環署人員檢走狗屍，惟與鄰居談及事件時，鄰居亦驚覺自己飼養的黃狗不知所終．其後發現牠倒斃在草叢中，口鼻溢血，四肢僵硬，附近地上有餅乾及骨頭，懷疑有人下毒殺狗。警方及愛協人員到場調查，不排除有人擺放毒餌。案件列作殘酷對待動物案處理，交由邊界警區重案組第3隊調查。

一具狗屍到斃草叢邊，肢體僵硬。（愛協提供圖片）

今凌晨3時許，一名姓何52歲男子外出前，放狗外出散步，當時愛犬未見異樣。至中午時份，何男回家時，驚見屋外有血，狗隻曾嘔吐，牠被發現時已死亡。他當時未起疑心，僅聯絡食環署派員到場檢走狗屍。

至下午2時許，他與姓文29歲男鄰居提起狗隻死亡的事件，文亦發現自己的狗隻不知所終，擔心牠有不測。後來，另一名姓蕭53歲男子在落馬洲路100號一停車場外發現一隻黃狗的屍體，遂以帆布遮掩遺體，並證實是文所飼養的狗隻，而附近的地上亦發現餅乾及骨頭。何懷疑有人擺放毒餌殺害狗隻，遂報警求助。

警方接報到場調查，並通知愛協派員協助，初步不排除有人毒狗。案件列作殘酷對待動物案處理，交由邊界警區重案組第3隊調查。根據愛協現場圖片，其中一具狗屍倒斃草叢邊，口鼻有血漬肢體僵硬。

愛協發言人表示，較早時間接獲警方轉介一宗懷疑殘酷對待動物案件，愛協督察到達現場與警察及飼養人會面了解詳情，發現現場有一隻成年雌性唐狗伏屍在落馬洲路邊，初步檢查沒表面傷痕，狗隻口鼻滲血。愛協將狗隻屍體帶走，將轉交漁護處作毒理化驗。由於警方己就案件立案調查，愛協不便透過更多詳情。