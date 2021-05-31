八鄉退休水警遭刀手狂斬30秒　警拘3名黑幫男

撰文： 楊婉婷 王譯揚 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-31 19:02

63歲退休水警前日（29日）在八鄉村屋附近散步時，遭4名兇徒持刀棍施襲，歷時30秒，全身多處受傷送院。兇徒登車逃去，車牌以口罩遮掩，惟警方翻查閉路電視片段後，發現車輛在高速行駛時，遮蓋車牌的口罩飛脫，露出車牌號碼。警方循線索展開調查後，拘捕3名黑幫男子，分別是主腦、接應車車手及接應車車主。警方正調查他們的犯案動機，並正追緝仍然在逃的施襲者。 據了解，該名退休水警的妻子之前與不少村民有爭拗，亦曾透過不同政府部門投訴其他村民，惟真正的遇襲原因仍有待調查。

據了解，遇襲男子為63歲姓趙退休水警，他與妻子居於八鄉上輋村富興花園村屋單位。事發於前日（29日）下午2時許，受害人在住所附近散步時，突然有一輛灰色豐田七人車駛至，該車前後車牌均以口罩遮蔽，車上4名年約20至30歲、身穿黑衫、黑褲、口罩、手套的大漢，分持一把牛肉刀及三把木棍，跳下車及衝向受害人。受害人見狀逃走時，其間失平衡跌倒，4人遂上前向他施襲，歷時約30秒，4人逞兇後上車逃去。受害人身體、四肢及頭部有多處不同程度的刀傷及棍傷，經治療後情況穩定，目前仍然留醫。

元朗警區重案組接手調查，人員分析接應車輛的逃走路線及閉路電視片段時，發現該車輛在高速行駛時，遮掩車牌的口罩飛脫。警方得知車輛的車牌號碼，遂順藤摸瓜，於當晚在沙田區截獲接應車輛，並在昨日凌晨展開拘捕行動，分別在沙田及將軍澳區拘捕3名本地男子，年齡介乎36至52歲，他們報稱無業或技工，相信他們有三合會背景，案件的角色分別是主腦、接應車車手及接應車車主。3名被捕人士仍被扣留，不排除稍後有更多人被捕。警方仍在調查傷人動機。

元朗警區總督察（刑事）歐陽德現表示，警方對嚴重暴力罪案採取零容忍態度，今次案中4名男子向一名本地63歲年長長者施襲，過程十分冷血，警方承諾會追究到底。警方呼籲市民，如目睹案件發生經過或就案件有任何資料提供，請致電3661 4641與元朗警區重案組第一隊人員聯絡。