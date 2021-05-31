行騙集團空頭支票呃13輛二手車　警拘主腦情侶等6人

撰文： 朱雅霜 王譯揚 最後更新日期： 2021-05-31 18:53

警方成功瓦解一個專呃二手車犯罪集團，拘捕6人。該集團透過網上平台聯絡車主，以空頭支票付款，未過數便要求車主交付車輛及車輛登記文件等，騙取車輛後失去聯絡，4至5月期間發生最少10宗案件，涉及13輛車，失車共值約58萬元，其中3輛車已被偷車集團轉售，獲利共3萬元。此外，集團成員會駕駛未成功轉售的車輛，泊車或入油後不付款而離去，涉款逾5000元。元朗警區重案組自上周五至昨日（28至30日）展開拘捕行動，拘捕4男2女，包括一對主腦情侶，涉嫌以他人身分證明文件及失效支票購買汽車，並用作盜竊及不付款而離去等罪行。

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元朗警區指助理指揮官（刑事）歐陽肇剛表示，今年5月2至26日期間，警方發現在全港發生多宗涉及「不付款而離去」案件，涉案車輛在油站入油或在停車場泊車後無付款，警方經初步調查，尋獲部分車主，得悉其車輛在不久前已轉售他人。由於案件眾多及案情複雜，交由元朗區重案案第2隊作合併調查。

偷車集團成員透過網上平台聯絡有意出售二手車車主，以空頭支票繳付車價，騙取車輛後，集團會盡快將車輛出售予買家。（王譯揚攝）

警方翻查後發現在4至5月期間，全港發生最少10宗有關買賣車輛而產生的欺詐案件，警方鎖定與同一行騙集團有關，涉及13輛失車。該集團成員透過網上平台聯絡有意出售二手車車主，達成協議後以支票形式繳付車價，在未成功過數時，便要求車主交付車輛及牌簿等有關文件，車主數日後接獲銀行通知，因為有關支票戶口無足夠餘款而「彈票」，騙徒其後失去聯絡。騙取車輛後，集團會盡快將車輛出售予買家，成員亦會駕駛未出售的車輛在各處行走，當需要入油及泊車，他們會不付款而離去。

重案組經情報分析及翻查大量閉路電視，成功鎖定偷車集團核心人物，在上周五（28日）晚上，當主腦情侶在天水圍提取一輛失車時，拘捕他們。警方其後兩日在全港展開大規模的搜捕行動，再拘捕另外3男1女成員。被捕4男2女年齡介21至38歲；4人報稱無業，1人報稱廚師，1人則為侍應；4名男子有三合會背景；1男1女被暫控以欺騙手段取得財產，其餘4人正被扣留調查。

行動中，警方起回10部失車、大量支票、汽車車輛文件及少量毒品，所有失車涉款約58萬元，因為不付款而離去涉款逾5000元。其中3輛已起回的失車已轉售予新車主，涉款共3萬元，新車主表示遁正途經中介人購入車輛。另外3輛失車去向仍在調查中。

歐陽肇剛指出，涉案車輛並非名貴車輛，售價約為數萬元，因此車主處理汽車買賣時掉以輕心，令賊人有機可乘，提醒市民買賣車輛時，尋找信譽良好的網站或車行處理，交易時一定要核實對方身份，盡量以現金或現金轉帳形式進行，以免「彈票」時，買家失去聯絡。警方呼籲，倘市民懷疑自己同樣受騙，盡快與元朗警區重案組第2隊與聯絡，電話為3661 4643。