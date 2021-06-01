66歲游泳常客龜背灣失蹤　消防水警雨中尋人　撈起一具屍體

撰文： 黎靜珊 馮國良 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-06-01 20:46

66歲姓李男子昨日（5月31日）下午約2時離家，獨自前往赤柱大潭道龜背灣游泳。至晚上10時半左右，妻子見丈夫仍未回家，擔心有意外於是前往北角警署報案。警方通知消防協助，消防派出兩艘消防輪在龜背灣一帶海面搜索，行動一度因暴雨被逼暫停。 今日（6月1日）上午7時拯救行動持續，至傍晚6時許，警方接獲報案，指在龜背灣離岸約百米位置，發現一具人形物體載浮載沉。消防輪趕往將其撈起，證實為一具屍體，送往赤柱卜公碼頭，警方正調查死者的身份。

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記者到龜背灣泳灘了解，泳客今日如常來游泳，搜索行動未有封灘。泳客大多數都不認識失蹤男子。他們指龜背灣有救生員，設有防鯊網，浪不大相當安全。

消防員在岸邊檢視，蛙人潛入水中搜索，以浮臺為基地放置氧氣樽等器材；另有水上電單車及橡皮艇在防鯊網一帶搜索。

《香港01》聯絡上事主兒子，李先生表示父親經常到龜背灣游泳，平日游泳前有做熱身，財物如常放置在沙灘上沒有遺失，相信他失蹤時只穿泳褲。他又提及，昨日父親游泳時風平浪靜，對搜救行動樂觀「個灣唔大，沖上岸都唔定。」呼籲其他泳友留意父親影蹤。他又指，父親患有高血壓，3月及4月曾接種科興疫苗。