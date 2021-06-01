落馬洲貨車著火　司機爆粗拍片直擊　網民﹕以為睇緊周星馳

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-01 23:24

網上流傳三段短片，落馬洲有貨車司機拍片直擊貨車著火焚燒的過程，不少網民直指司機夾帶粗口的說話「盞鬼」，直言「忍唔到笑」。片中司機坐在駕駛座，以手機拍攝正在冒出白煙的車頭，並語帶粗言稱﹕「嘩，呢度呀，呢度有煙著喎！」另一條片顯示車頭有火花彈出，仍在車內的司機慘叫﹕「Ｘ街啦真係著火呀！Ｘ你老鼠呀！」最後一條片可見司機已逃離車廂，而貨車車頭已陷火海，司機高叫﹕「大X鑊啦！架車著火呀著火呀！Ｘ街啦呢次！」

不少網民直指司機拍攝火燒車三部曲「簡而精」，有人直指「佢講啲粗口好搞笑，三段片好似連續劇咁」，更稱他說話猶如講馬，又指司機似配音員轉行做司機，「唔講以為睇緊周星馳」、「呢位師傅已經完美地演譯廣東話粗口嘅精髓」。亦有不少網民認為司機只顧拍片，沒有及時救車或報警，「有時間講粗口冇時間抆電」、「點解佢唔立即拆掣先?」，有網民估計該貨車屬公司持有，故司機並不緊張。

警方指，昨日（5月31日）晚上8時半，落馬洲邊境管制站新深路一個公廁外，姓張55歲男司機報案，指自己晚上8時將中型貨車停泊在上址後，車內車突然冒煙，之後迅速起火。消防接報到場救熄，司機並沒有受傷，初步調查相信貨車疑因電線短路起火。