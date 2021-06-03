華貴邨年邁母子失聯　友登門揭母臥床子倒地不起　男送院命危

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-03 23:30

香港仔華貴邨一對老弱、相依為命母子，與居於上海家人失去聯絡2日，家人託友人家訪時，單位傳來惡臭，報警後由消防員破門入屋，赫見59歲子倒臥地上，九旬母則臥床身體虛弱，同獲送院救治，救回母子性命。其中兒子送院後情況危殆。

獲救的一對母子，母親92歲姓朱，兒子59歲姓許，居於香港仔華貴邨華愛樓一單位。據悉，母子兩人相依為命，其中九旬母親因病行動不便，需長期臥床，起居飲食由59歲兒子照料。據稱朱老太尚有親人居於上海，一家人相隔兩地，但仍保持電話通訊。

兩日前，朱老太居於上海的親人致電朱聯絡不上，忐忑不安，於是透過在港友人上門了解兩人情況。今（3日）上午近10時，友人按址到訪，惟拍門亮久無反應，且聞到陣陣惡息味從單位傳出，經商議後由保安報警，消防員到場後協助破門入屋，赫見59歲許子半倒臥近門口位置，他當時仍有意識可對答，而朱母則倒臥床上身體虛弱，兩母子同獲送往瑪麗醫院沿理。至晚上朱老婦情況穩定，許則情況危殆。

朱婆婆行動不便臥床 男子登門照料起居

據上址鄰居稱，屋邨屬「老人邨」，低層不少單位為單身老人單位，女鄰居說，朱婆婆為上海人，早於30多年前來港，獨居上址單位，據聞她有子有孫居於上海。自數年前朱婆婆年邁多病，行勳不便後，有一中年男子登門照顧她起居飲食，但不大清楚她倆的關係。女鄰居又說，對朱婆婆的身世不大清楚，只知道她在港打工，往時為人幽默健談，不時與鄰居說笑。

單位事後以鐵鍊鎖起大門，警方在單位外貼上通告，如是單位親友，請與香港仔警署聯絡。