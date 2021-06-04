君臨天下韓男搭的士失23萬元愛彼錶　GPS揭的士離奇兜圈近小時

撰文： 劉定安 鄧海興 最後更新日期： 2021-06-04 13:51

旺角凌晨發生一宗離奇失竊案，一名韓裔男會計乘的士返回西九龍柯士甸道西君臨天下寓所，途中疑醉倒睡着，其後的士駛至一號銀海對開，司機叫他落車，又表示不收取車資，韓男落車後發現價值23萬的名錶不翼而飛，懷疑被人偷走，報案求助。警方接獲報案派員到場了解，初步將案件列作「盜竊」跟進，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

醉倒睡着中途被叫落車 司機不收車資

事主為姓洪韓國裔男子，52歲，報稱做會計﹐持有香港身份證。其遺失的手錶牌子為「愛彼」，約值23萬元。據了解，洪較早時與友人到尖沙咀一間酒吧飲酒閒聚，至凌晨2時許在金馬倫道截乘的士返回返家。事主登上的士後，透過電話分享實時追蹤定位（GPS）予家人，並告訴的士司機要前往西九龍君臨天下，未幾因極倦在車上睡着，稍後的士途至旺角一號銀海對開，司機突然喚醒事主及要求他落車，並表示不收該程車費。



洪落車後發現腕上的手錶不知所終，其後折返酒吧了解但無果，他再找同行友人查問，確認較早前登上的士時，手錶仍在其身上。洪無奈下只好返家，並向女兒道出因由，女兒聞言後，至凌晨約４時代為報案。警方正設法嘗試聯絡曾接載過事主之的士司機，但暫無果。據了解，根據事主的GPS資料顯示，該輛的士曾在奧海城附近街道兜圈近半小時，其後在一號銀海對開放下事主。