直播·六四32│鄒幸彤及一男子涉宣傳未經批准集結被捕　警交代詳情

撰文： 彭愷欣 馮國良 最後更新日期： 2021-06-04 11:04

今日是「六四事件」32周年，亦是港區國安法生效後首個「六四」，警方早前已禁止支聯會在維園舉辦六四燭光晚會。今早有消息指，支聯會副主席鄒幸彤被警方拘捕，另外有一名男子亦被捕，兩人罪名為涉嫌宣傳或公布未經批准集結。今日上午11時，警方將舉行記者會交代拘捕行動詳情，屆時《香港01》會進行直播。

被捕的鄒幸彤曾在訪問及個人Facebook中提及仍會以「個人名義」在六四當日去守32年來的約定。支聯會秘書蔡耀昌上午10時許抵達新界南警察總部，他表示今早從傳媒的即時新聞得悉鄒幸彤被捕，支聯會非常關心及擔心其安全情況，並多次嘗試聯絡當事人，但未能成功，其後再聯絡鄒幸彤的律師代表，得知鄒被捕並已帶到新界南警察總部接受調查。支聯會成員專程來到，希望了解詳情。

對於香港市民面對人權及自由的壓制，表示關注及遺憾。蔡耀昌希望政府及警方進行任何執法行動，都必須要顧及香港人在基本法及人權法下應該享用的自由及權利，亦應該顧及香港人過去多年可合法、自由地悼念六四的基本權利。蔡耀昌希望被捕人士能盡快獲釋。

警方已禁止支聯會在維園舉辦六四燭光晚會，並警告參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結。另外，有消息指，警方將重啟總區及5大警區的應變大隊，動用至少7,000警力高度戒備，以應付「六四」當天可能出現的事件。據悉，警方更有可能引用《公安條例》，封閉維園部份地方，以防有人進行非法集會。