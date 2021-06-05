六四32│鄒幸彤被扣查逾30小時　仍未獲准保釋

撰文： 鄧栢良 陳浠文 最後更新日期： 2021-06-05 16:01

昨日（4日）是六四事件32周年，亦是港區國安法生效後首個「六四」。警方昨早拘捕了支聯會副主席鄒幸彤及一名20歲男子，並指稱二人於社交媒體宣傳及呼籲市民參與被禁止的公眾活動，涉嫌宣傳或公布未經批准集結。 昨日鄒幸彤在中區警署拘查，直至晚上近9時，鄒再被警方由中區警署押往荃灣警署。據知，鄒於昨早7時許被捕，至今逾30小時仍未獲准保釋。

鄒幸彤的朋友今午到過荃灣警署探望，並曾詢問警方可否為鄒購買食物，警方則指已為鄒準備食物，而鄒今早已經進食。不過警方鄒幸彤何時可獲保釋。

警方昨日召開記者會指，上月27日警方根據《公安條例》第9條，禁止支聯會於6月4日晚上舉行公眾集會。支聯會其後提出上訴，但上月29日公眾集會及遊行上訴委員會駁回其上訴，維持警方的決定。

警方指，事後仍有人不理會六四集會已被禁止的決定，透過社交媒體帳號於不同的網上社交平台，繼續宣傳及呼籲市民參與相關公眾活動，違反《公安條例》第17A（1）D條，即宣傳或公布未經批准集結。警方昨早分別在沙田區及中環拘捕一男一女，20歲被捕男子姓張、報稱為外賣速遞員，36歲被捕女子為支聯會支聯會副主席鄒幸彤。惟警方記者會上並無交代二人在社交媒體曾發表過什麼言論以致被捕。