疫情下水路走私圖避稅　海關拘1男司機　檢1000萬元走私紅酒雪茄

撰文： 黃偉民 最後更新日期： 2021-06-05 12:53

昨日（4日）海關在東涌馬灣涌村碼頭展開反走私行動，行動中一名25歲客貨車男司機被捕，人員則檢獲紅酒、鮑魚、雪茄及手機等電子產品，初步估計市值超過1,000萬元。海關指，今次案件檢獲的走私物品，在內地所徵收的稅率由23%至230%不等，舉例指一枝於香港售價6,000元的紅酒，於內地完稅後將售港幣1.8萬元一枝。案件疑有人為逃避稅項、鋌而走險走私，海關稱不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科高級督察王逸彥表示，昨日（4日）凌晨，海關有組織罪案調查科人員在東涌馬灣涌村碼頭展開反走私行動，當時有數名可疑人士於碼頭盡頭徘徊，上址泊有一輛快艇，期間有一輛客貨車駛入碼頭並停車，有人將車上貨物運上快艇，海關人員立即採取行動，懷疑走私分子見狀登上快艇，並高速向內地方向逃去。

海關截查涉事的客貨車，該車試圖離開現場但被截獲，行動中一名25歲男司機被捕，涉事車輛已被扣查，車內更有一批走私貨車遭檢取，包括紅酒、鮑魚、雪茄及手機等電子產品，初步估計市值超過1,000萬元。海關指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。另外，人員估計今次案件有集團操控。

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝指出，今次案件檢獲的走私物品在內地所徵收的稅率由23%至230%不等，檢獲的物品主要以高價值消費品為主包括紅酒、鮑魚及雪茄。以紅酒而言，內地所收取的稅率190%，案中被檢獲的紅酒，於香港售6千元一枝，但在內地完稅後將售1.8萬港元一枝。而雪茄於內地收取逾230%稅率，以案中檢獲的雪茄為例，香港一枝售500元、但於內地完稅後將售1,700港元。

呂指出，不排除因疫情關係航空及跨境交通嚴重受阻，而內地市民難以出行及受到限制，「好難親身去到唔同地方購物，造成對高價值消費品有龐大需求。」有不法分子有見及此，用海路走私貨品到內地，呂估計如貨物成功走私回內地，將可逃避約1,000萬港元的稅款。海關指出，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民如有發現可致電海關24小時熱線2545-6182。