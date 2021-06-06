車Cam直擊｜香港仔警車追截逆線私家車　女乘客大呼「好驚啊！」

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-06 18:43

香港仔田灣街有私家逆線行駛，有警車尾隨追截，情況驚險。在網上流傳的片段可見，片段中車CAM顯示的時間為昨晚（5日）9時許，一輛黑色私家車逆線沿田灣街向石排灣道落斜方向行駛，尾隨有一部警車正進行追截。

當時田灣街路旁有車輛停泊，路面上有貨車行駛，見狀立即停車。黑色私家車避開停在路中的貨車，高速向石排灣道方向駛去，企圖避開警方追捕。隨後涉事私家車從鏡頭右邊高速駛過，尾隨的警車亦響號及亮警示燈追截，與拍攝片段的車輛擦身而過，情況相當驚險，車內的女乘客更大呼「嘩，好驚啊！」。

警方指，昨晚9時許，有警方衝鋒車在田灣附近發現一輛私家車正逆線行駛，遂上前截查，私家車司機突加速逃去。經過一輪追截後，私家車在香港仔貝璐道200號對開撞向一輛小巴後停低，司機欲棄車逃去，警員立即上前將他拘捕。經調查後，該名20歲姓鍾男司機，報稱因迷路逆線行駛，遇到警察截查後受驚欲逃去。警方以涉嫌「瘋狂駕駛」及「阻礙警務人員執行職務」將他拘捕，鍾其後通過酒精呼氣測試，事件中無人受傷。

香港仔田灣街有私家逆線行駛，有警車尾隨追截，情況驚險。（網上圖片）

香港仔田灣街有私家逆線行駛，有警車尾隨追截，情況驚險。（網上圖片）