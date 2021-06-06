50公斤K仔藏巴基斯坦抵港香料　機場海關拘2接貨男

撰文： 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-06 14:22

販毒集團將50公斤、價值約2,780萬元的懷疑氯胺酮（K仔），混入藏於巴基斯坦抵港香料貨物當中。海關拘捕兩名分別19歲及41人接貨包裝工人和貨車司機，被捕人現正扣留調查。海關指販毒集團挪用一間香料公司的名稱及地址填寫在空運提單上，以減低被海關揀選檢查的機會，企圖蒙混過關。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

香港海關空運貨物資料研究組指揮官賴恩寧表示海關昨（5日）在香港國際機場檢獲約50公斤懷疑氯胺酮，總值約2780萬元，是自2019年1月以來，海關在機場檢獲最大宗懷疑氯胺酮案件。

他講解案情，指日前海關人員在揀選空運貨物時，透過風險管理、詳細資料分析，在一批由巴基斯坦寄出報稱是食物，共重約70公斤的貨物，發現報稱的寄件人與其一向以來的業務，以及過往紀錄不相符，而且由巴基斯坦入口食品亦比較少見，所以引起海關人員的懷疑，從而揀選作進一步檢查。

昨日海關人員檢查這批一共10箱，報稱食品的貨物時，發現其中3箱的包裝上有特別標記，與其餘7箱是不同的。而透過X光檢查，此三箱貨物的X光影像有可疑。海關人員於是作仔細檢查，在三箱貨物中發現50包偽裝為香料、有重新包裝痕跡的貨品混入其他香料內。打開發現裡面有白色晶體，透過離子分析儀及毒品快速測試後，白色晶體初步證實與氯胺酮呈陽性反應。

香港海關毒品調查科機場調查組指揮官劉良智進一步解釋，毒品調查科人員作跟進調查，昨（5日）凌晨2時半左右，在貨運站拘捕一名前來收貨的19歲男子，他報稱包裝工人。同日下午12時在貨運站拘捕一名懷疑與案有關的41歲貨車司機，兩名人士現正扣查中。

調查人員根據空運提單上入口商的地址，發現提單上顯示的收貨人是一間食品公司，主要作入口食品生意，亦頗具規模。初步向食品公司負責人了解，懷疑販毒集團將毒品收藏在一些食品香料內，而由於此間公司主要經營此類生意，所以販毒集團將這間公司的名及地址填寫在空運提單上，目的有可能是減低被海關揀選檢查的機會，蒙混過關。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

海關提醒市民販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元，以及終身監禁。