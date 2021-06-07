旺角平治司機避警截查　逃至後巷疑棄毒品

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-06-07 05:09

6日晚上近10時，有途人發現一輛白色平治房車，在旺角豉油街行駛時左搖右擺，行車不穩，司機未幾將車停在路旁並睡著。途人暗中報案，警員接報趕至現場，發現涉事車輛，惟平治司機發現警車，立即開車逃走，至大約50米外的洗衣街花園對開被截停。司機立即棄車逃走，在附近一條後巷位置，被發現懷疑棄下一些物品。警員最終仍將他截獲拘捕，並在後巷位置發現小量懷疑毒品。警員召警犬到場協助搜索，在被捕男子的身上及車內均無搜出毒品或違禁品。警方稍後為被捕男子進行毒後駕駛測試。

警方表示，於6月晚上9時51分接獲途人報案，指發現一輛私家車在旺角洗衣街及山東街交界一帶行車不穩。警員接報到場，在上址截停該輛私家車。經初步調查，人員在私家車內檢獲1張懷疑屬於他人的信用卡、3包共重約8.5克的懷疑「冰」毒及一包裝有3粒懷疑藥丸的可再封膠袋。

26歲姓林男司機見狀，以手奪去該些懷疑毒品並扔在地上，警員隨即制服男司機。調查顯示，林未有有效駕駛執照和第三者保險、及未有在車主知悉下取用涉案私家車。林男涉嫌「藏毒」、「阻礙警務人員執行職務」、「盜竊」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「擅自取去交通工具」被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。