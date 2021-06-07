銅鑼灣劏房情侶爭執　蒙古女浴血　男友匿床底避警方　雙雙被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-07 20:14

銅鑼灣發生傷人案，一對情侶於禮智大廈樓上一劏房單位內，因感情問題發生爭執，繼而用手互相襲擊，男子更取來鉸剪施襲，其間有人走出單位外留下血漬，其他住戶發現後大驚報警。警方接報到場後，於單位內尋獲來自蒙古的女事主，她疑遭硬物襲擊受傷；另外，警方搜索大廈3小時後，於涉事單位一個房間的床下底發現男事主，他右手流血送院。警方經調查後，男女事主均涉案被捕。

案發於昨（6日）晚9時許，該對男女疑於單位內發生爭執繼而動武，期間有人走出單位外，並於走廊及梯間遺下血跡，有大廈女住戶發現後大驚報警。警方接報到場後，於單位內尋獲39歲來自蒙古的女事主，她疑遭硬物襲擊，左右手及左眼受傷，警方亦在單位內發現一名未足6個月的男嬰，為女事主的兒子，母子由救護車送往律敦治醫院治理，女事主報稱較早前與醉酒男友發生爭執，其後被打傷。

由於單位外的走廊及梯間有血漬，警方估計行兇男子匿藏於大廈內，於是封鎖大廈搜索，惟搜索3小時亦無果，至今日（7日）凌晨零時半左右，涉事單位突傳來異聲，警員掀起床板，發現一名滿身傷痕的男子躲在床下底，經調查後，相信他為受傷女事主的37歲男朋友，他其後由救護車送院治理。

警方經調查後，相信該對男女於爭執中均有動手，以涉嫌傷人拘捕兩人，案件交由灣仔警區重案組第二隊跟進。據悉，涉事男子並非男嬰的父親，女事主與男嬰持有「行街紙」，而受傷男子無法提供身份證明，懷疑他逾期居留。