瀝源邨茶餐廳貓疑被虐　眼睛發炎「皮包骨」　愛協聯同警方調查

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-06-07 22:26

沙田瀝源邨一間茶餐廳所飼養的貓隻「旺財」疑遭不恰當對待。有網民指旺財早前被發現貓身形瘦削及有傷口，且眼睛發炎而無法睜開，曾著店主帶貓求醫或安排領養被拒。有人亦指該店去年曾飼養另一隻名為「旺旺」的貓，牠被綁在門口生活，生活環境惡劣，最終驚動愛協處理，惟店主出言不遜，後來更帶走旺旺，至今無人知道旺旺的情況，網民直言擔心旺財會成為旺旺的翻版。 愛協今天（7日）在Facebook交代事件，指今日聯同警方到場調查，要求貓主帶同貓隻求醫，對方終答應會帶貓隻覆診。若證實貓隻沒有得到適當治療或處理，愛協督察會再次報案。

愛協於Facebook發文，指愛協於昨日接獲市民通知，指瀝源邨一隻名叫旺財的店貓身體狀況欠佳，除身體瘦弱之外，雙眼更嚴重發炎及紅腫。

由於愛協早於去年已接獲市民有關上址飼養的另一隻名叫旺旺的貓隻情況欠佳的投訴，在到場了解時，貓主表現極不合作，並出言不遜。於是協會在昨日再接獲同一地點的投訴後，先著報案人報警備案，待警方今天到場時，愛協督察再次登門要求貓主盡快正視貓隻健康，並帶同貓隻前往獸醫診所治理眼晴發炎及身體過瘦的問題。貓主起初拒絕接受建議，稱已有義工照顧旺財，並前往獸醫診所治理，經多番遊說後，始答應本周稍後會帶貓隻前往獸醫診所覆診。

愛協會繼續跟進此個案。若證實貓隻沒有得到適當治療或處理，愛協督察會再次報案，期望警方能依殘酷對待動物案處理本個案。