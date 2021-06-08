海關全港多區緝毒拘3人　檢870萬元大麻花及大麻精

撰文： 劉定安 鄧海興 陳永武 最後更新日期： 2021-06-08 01:46

海關毒品調查科人員於昨日（7日）較早時份，於馬鞍山恆光街、荃灣及大角咀，偵破3個販毒地點，先後拘捕3名男子，涉嫌「販毒」，據悉行動中檢獲41公斤大麻花及1.3公斤大麻精，黑市價值約870萬元。

海關毒品調查第二組指揮官方向榮表示，海關經過一星期調查後，於昨日黃昏時份，在大角咀進行反毒品行動，於菩提街一私人住宅對開，截查兩名分別29歲及33歲非華裔男子，並於33歲男子手持的膠袋內，起獲大約1公斤的大麻花。關員遂將兩男押返上址一單位搜查，再檢獲約3公斤大麻花及300克大麻精。

海關人員跟進調查後，將兩疑人押到荃灣橫龍街一工廈單位，再搜出5公斤大麻花及1公斤大麻精；與此同時，另一隊人員則掩至馬鞍山恆光街一個私人屋苑對開，截查一名43歲本地目標男子，懷疑與案有關，隨後將他押到上址屋苑一個300平方呎單位搜查，起獲32公斤大麻花。上述3名男子現正被扣查。

方向榮指出，上址三個地點址為租用，大約租了1個月。其中馬鞍山單位保安嚴密，被毒品集團用作稱為「大倉」的儲存倉；大角咀單位則為劏房，用作包裝分銷，即俗稱「出貨」；至於荃灣工廈單位，則為俗稱的「防火牆」之用，以作為間隔開儲存倉及出貨的地點，以為免執法人員「一網打盡」的預防性質。而被捕人士相信是負責「睇倉」及「出貨」，海關正調查有否更多人涉案，及以毒品來源等。