青葵公路兩車各撼箭嘴車　鐵騎士重創　Tesla司機拒吹波波被捕

撰文：鄧海興陳永武
最後更新日期：
青葵公路同一位置18分鐘內連生兩宗車禍。今日（9日）凌晨零時前後，一輛電單車及一輛Tesla私家車，先後沿青葵公路駛往新界方向。途至近長青隧道入口處時，據報兩車均猛烈撞向同一輛箭嘴車車尾。意外後，Tesla及電單車均嚴重毀爛，其中鐵騎士重創，一度陷入昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救。
消息稱，現場為三線行車，惟事發時因隧道進行工程，中、快線需要封閉，只剩慢線行駛。涉事箭嘴車停泊於現場中線，電單車先撞向箭嘴車右後方的風琴式防撞欄，職員在場處理期間；未幾Tesla亦收掣不及，撞向箭嘴車左邊車尾，幸無殃及池魚。Tesla男司機未有受傷，惟他拒絕「吹波波」被捕；其女朋友則駕駛平治趕抵了解。受意外影響，現場一度三線全封，交通受阻。
警方表示，首宗意外發生於深夜約11時57分，案中電單車失控撞向停泊於現場的一輛特別用途車輛，姓黃（41歲）手、腳受傷，清醒送院，但暫不適宜進行酒精呼氣測試；其後約零時15分，警方再接報一輛私家車撞向該輛特別用途車輛，姓宋（41歲）男司機涉嫌「拒絕提供酒精呼氣測試樣本」被捕，現正被扣留調查。
+2
+2
+2
涉事電單車及Tesla撞向箭嘴車後，均嚴重毀爛。（陳永武攝）
Tesla男司機拒絕接受酒精呼氣測試，被警員帶署，其女朋友駕駛平治趕抵了解。（陳永武攝）