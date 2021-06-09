青葵公路18分鐘2宗撼箭嘴車　鐵騎士重創　Tesla司機拒吹波波被捕

青葵公路同一位置18分鐘內連生兩宗車禍。今日（9日）凌晨零時前後，一輛電單車及一輛Tesla私家車，先後沿青葵公路駛往新界方向。途至近長青隧道入口處時，據報兩車均猛烈撞向同一輛箭嘴車車尾。意外後，Tesla及電單車均嚴重毀爛，其中鐵騎士重創，一度陷入昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救。

消息稱，現場為三線行車，惟事發時因隧道進行工程，中、快線需要封閉，只剩慢線行駛。涉事箭嘴車停泊於現場中線，電單車先撞向箭嘴車右後方的風琴式防撞欄，職員在場處理期間；未幾Tesla亦收掣不及，撞向箭嘴車左邊車尾，幸無殃及池魚。Tesla男司機未有受傷，惟他拒絕「吹波波」被捕；其女朋友則駕駛平治趕抵了解。受意外影響，現場一度三線全封，交通受阻。