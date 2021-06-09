警方瓦解內地來港爆竊集團　拘2名廣西偷渡賊

撰文： 陳傲淇 林振華 最後更新日期： 2021-06-09 23:41

警方瓦解一個從內地到港的爆竊集團，涉嫌與四宗合計涉案金額約港幣3萬的爆竊案件有關，拘捕兩名從廣西偷渡來港的賊人，並於他們身上搜出螺絲批等爆竊工具。拘捕過程中，兩名疑犯掙扎，試圖推開警員逃走，最終落網。

西區警區重案組高級督察葉雋𤋮。 （林振華攝)

西區警區重案組高級督察葉雋𤋮表示，警方瓦解一個內地來港爆竊集團，拘捕兩名5日前經水路從廣西偷渡來港，分別27歲（姓陸）及33歲（姓黃）的中國籍男子，他們涉嫌爆竊、非法入境、阻礙警務人員執行職務及外出時藏有工具可作非法用途。

葉雋𤋮說，警方於6月初接獲了4宗犯案手法相似的爆竊案件，犯案地點分別分布於新界北、九龍東、香港島的商業中心以及連鎖超市，合計損失約3萬元，其中一宗損失最多2萬元。

其中西區山道上周六（5日）有店舖遇竊，警方於當日凌晨2時許接獲報案，指該舖警鐘鳴響，懷疑被爆竊。人員到場調查後，發現店舖的閘門、收銀機及夾萬都有被撬過的痕跡。

警方指賊人犯案組織嚴密 拘捕過程遭反抗

西區重案組及情報組人員根據線報及經深入調查後，昨日聯同港島衝鋒隊於北角進行拘捕行動，在北角歌頓道截獲兩名目標男子。惟拘捕過程中，兩名疑犯掙扎，試圖推開警員，拔腿逃走，令執勤警員受傷。

警方形容他們犯案組織嚴密，同夥會分工破壞保安設備和「睇水」，犯案後賊人會轉乘多程的士，以逃避警方追查。警方於行動中，檢獲疑犯身穿的衣物，並在他們身上搜出以爆竊工具螺絲批等，2人現正被扣留調查，行動仍在進行中，警方不排除將會有更多人被捕，呼籲商鋪不要將貴重物品留過夜，並啟動店舖防盜措施。警方呼籲市民，如有任何與案有關的資料，請立即致電3661 1618與西區警區人員或與任何一間警署聯絡。