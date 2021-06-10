67歲綜援婦陷網戀險失1萬元　醒目銀行女職員：多問一問阻騙案

撰文： 凌逸德 林振華 最後更新日期： 2021-06-10 21:52

一名67歲綜援婦墮入網上情緣騙局，誤信於網上認識、自稱英國工程師男友餽贈禮物，要求代付郵遞費1萬元，今（10日）早她攜同1萬元積蓄，前往銀行入款時，幸銀行女職員機警，發現女事主神情、收款人戶口同樣有異，抱「多問一問」態度揭發女事主疑墮入網上情緣，報警及時阻止騙案。

據了解，險受騙67歲女事主領綜援金過活，她多年來一直單身，惟最近在網上邂逅一名自稱在英國任職工程師男子，據稱兩人甚為投契，彼此更交換whatsApp保持聯繫，發展異國情緣。近日，對方表示誠意聲稱餽贈禮物，惟需1.1萬元郵遞及雜費等，諸多藉口要求女事主墊支，並提供一個銀行指定戶口供女事主存入。女事主為情所動，信以為真。

險被呃1萬元積蓄 醒目銀行女職員揭發

今早，67歲女事主攜同1萬元所有積蓄，前往荃灣眾安街南洋商業銀行分行，向櫃位女職員要求存入指定銀行戶口，關姓女職員覺得女事主神色有異及收款人戶口可疑，嘗試垂詢關心該女顧客提供更多匯款資料，揭發女事主是匯款給外國的網上「男朋友」，懷疑她墮入網上情緣陷阱，於是採取拖延手法及第一時間通知警方新界南防止罪案辦公室（荃灣警區）人員到場跟進，最終女事主的1萬元積蓄幸保不失。警方將案件列作意圖行騙罪行繼續追查。

銀行女職員協助顧客防騙感安慰

智破騙局的銀行職員關小姐表示，今次事件自己向客人問多一問，成功阻截客人被騙，感到安慰。她說，銀行分別於去年及今年3月，接獲警方派發的防騙提示宣傳卡，並將提示卡轉派給顧客。警方也要求銀行職員遇到懷疑有顧客受騙時，鼓勵立即報警處理。