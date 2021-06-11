假冒滙豐短訊呃資料　六旬漢失275萬　金管局籲提防

撰文： 陳傲淇 最後更新日期： 2021-06-11 00:05

近日，不少市民手機接獲假冒香港上海滙豐銀行發出的「網絡釣魚」短訊，該手機短訊誘騙市民點擊進入偽冒銀行網站連結，並輸入帳戶資料及密碼，其後騙徒再將受害人戶口款項提走。今日（10日）一名六旬男子墮騙案損失275萬，報警求助。 警方表示，過去1個月一共接獲49宗牽涉電子支付平台及假冒銀行網站的騙案，其中假冒銀行網站佔19宗，涉及金錢損失超過430萬港元。滙豐提醒市民收到類似的偽冒手機短訊，不要點擊供並提供任何個人資料。

滙豐昨日（9日）向金管局匯報事件，並提醒市民慎防偽冒本行的手機短訊及網站。滙豐澄清該行與偽冒手機短訊及網站並無任何關係。如果市民收到類似的偽冒手機短訊，請不要點擊任何要點擊任何連結，亦不應向可疑網站提供任何個人資料。

以下為偽冒網站連結截圖：

偽冒網站連結截圖（滙豐提供)

滙豐亦重申，該行的香港網址為 http://www.hsbc.com.hk。市民如需使用銀行服務，應在瀏覽器上地址的欄目輸入正確網址。滙豐正與有關方面合力關閉偽冒網站。客戶如有懷疑，請致電滙豐個人客戶服務熱線 2233 3000，亦可以直接報警。

金管局表示，如任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料聯絡有關銀行，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科 2860 5012。

警接多宗牽涉假冒銀行網站騙案 籲市民勿提供密碼

警方表示，由今年5月至本月8日，一共接獲49宗牽涉電子支付平台及假冒銀行網站的騙案，涉及金錢損失超過430萬港元，其中30宗涉及電子支付平台的騙案，其餘19宗涉及假冒銀行網站的騙案。

另外，今晚6時許，警方接獲一名63歲姓劉男子報案，指收到懷疑假冒銀行網站電話短訊，指他的戶口出現異常，他被誘使按內附的連結進入假網站，並輸入網上銀行戶口的憑證。豈料事主後來發現戶口被人登入，被提走275萬港元。據悉，事主收到的短訊屬假冒匯豐銀行短訊。

警方指，騙徒大多假扮受害人朋友或電子支付平台職員向其騙取個人電子支付平台的一次性密碼和交易密碼，及後登入該電子支付平台戶口並將存款轉走。騙徒又會向受害人發出釣魚電話短訊，以戶口出現異常等藉口，誘使受害人按內附的連結進入假網站，並輸入網上銀行戶口的憑證。騙徒及後登入該戶口並將存款轉走。

案件現正交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。警方呼籲市民查看清楚發送者的資料，切勿將任何密碼，包括一次性密碼交予任何人。