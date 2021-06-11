趁午飯喬裝工人潛入地盤 　偷1萬元電燈組件　2男斷正被捕

撰文： 郭倩雯 馮國良 最後更新日期： 2021-06-11 12:25

有賊人趁午飯時間喬裝工人，潛入地盤偷電燈組件。警方指由年初至今，秀茂坪警區共接獲14宗地盤盜竊案，其中3宗發生在4至5月期間，賊人均以同一手法，喬裝為地盤工人潛入啟德新發展區一地盤，盜取共約18萬元的建築材料。警方經調查後，鎖定目標人物並派員埋伏，昨（10日）在地盤截獲2名男賊人，在他們的背包上搜出約12,000元的電燈組件。

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秀茂坪警區重案組第一隊督察潘崇禮表示，今年4月至5月期間，在啟德新發展區一地盤發生了3宗手法相同的盜竊案。疑犯喬裝為地盤工人，於在中午食飯時段，即地盤人流較少時，從外尋找地盤圍板的接駁處再剪開，繼而潛入地盤偷走電燈組件，如斷路器、燈泡及插座等等，共約值18萬元。

警方經過深入調查，鎖定2名疑犯，並採取拘捕行動。連日來，探員在地盤埋伏，至昨日（10日）中午時分，2名疑犯離開地盤時被探員截停，並在他們的隨身背包搜出116個斷路器及30個燈泡，總值約12,000元。於警方警誡下，其中一名被捕人承認盜竊，而另一人則表示收取400元報酬，協助搬運贓物。2名疑犯分別為64歲姓劉及72歲姓勞男子，他們涉嫌「地盤盜竊」被捕，現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區重案組第1隊跟進調查。

秀茂坪警區情報組督察陳晴美提醒，建築工程公司需多加留意地盤的保安措施，特別在人流比較少的時段，如放午飯及深夜時有沒有陌生人進入地盤範圍。陳續指，公司亦應加強保安措施，防止外人從地盤圍板隙縫進入地盤；放置在地盤內的組件亦應鎖好，避免成為不法分子目標。另外，建築公司及建築材料零售商要避免收買來歷不明的電器組件，以免協助不法分子處理贓物，須負上刑事責任。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，一經定罪，最高可判監10年。