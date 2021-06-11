警搗破荃灣工廈2個非法麻雀賭場　70人被捕

撰文： 郭倩雯 馮國良 最後更新日期： 2021-06-11 14:51

警方進行「雷霆2021」的反罪惡行動，以打擊有組織及三合會罪案並堵截不法分子的非法收入來源。新界南總區刑事部經情報收集及分析，今日（11日）凌晨12時突擊搜查荃灣青山公路及德士古道的工業大廈，分別搗破兩個非法麻雀賭場，共拘捕24名男子及46名女子，年齡介乎25至70歲。其中3名25至62歲男子，涉嫌「經營非法賭博場所」；3名男子及6名女子年齡介乎38至70歲，涉嫌「協助經營非法賭博場所」；其餘的18名男子及40名女子年齡介乎28至67歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」。

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新界南總區反三合會行動組第一隊高級督察周文軒稱，警員在單位內檢獲約1萬元現金、面值約10萬元的籌碼、14張電動麻雀枱及賭具。同時，所有被捕人涉嫌違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，警員遂發出定額罰款通知書。不法分子以工廈單位作掩飾，而且單位內的衛生情況非常不理想，不法分子漠視傳染病風險，行為極度不負責任。

根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。