入境處打擊非法勞工　拘26人包括7僱主

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-11 16:28

入境處一連四日（7至10日）在全港各區展開一連串反非法勞工行動，包括「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」。行動共拘捕26人，包括18名懷疑非法勞工、7名涉嫌聘用非法勞工的人士及1名懷疑非法入境者。

於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查39個目標地點，包括停車場、工場、垃圾站、按摩店、裝修中單位、零售店鋪、住宅大廈、餐廳及貨倉，共拘捕8名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2男6女，年齡介乎41至59歲。當中2名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。此外，3名女子亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2男2女，年齡介乎53至60歲。

而「冠軍行動」中，執法人員於機場貨運站、葵涌、青衣及荃灣區搜查55個目標地點，包括停車場、工業大廈、貨物起卸區、辦公室、餐廳、貨倉及街市，共拘捕10名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名懷疑非法入境者。被捕的懷疑非法勞工為10名男子，年齡介乎26至48歲，其中9男持「行街紙」。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2男1女，年齡介乎38至68歲。被捕的懷疑非法入境者為一名男子，報稱30歲。當中10名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主已交入境處跟進。