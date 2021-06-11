網上「收單」犯案　13歲女童指使15歲少年淋油收債　涉21宗同被捕

撰文： 陳傲淇 陳浩然 最後更新日期： 2021-06-11 22:36

兩名分別13及15歲男女學生，涉嫌與過去1個月內全港的21宗非法收債刑事案有關被捕。警方調查顯示，不法集團誘使「搵快錢」青少年或學生網上社交平台「收單」犯案，每單報酬300元至500元不等。而今次案件，懷疑是13歲女童指示15歲少年行事，相信他們背後有成年人操控。昨天涉案少年「照單全收」往黃大仙一公屋單位收債淋油時斷正被捕。

黃大仙警區反三合會行動組聯同特遣隊人員，昨（10日）下午4時於黃大仙下邨一公屋單位外拘捕一名15歲少年，警方指，他當時正向一單位淋油，涉嫌刑事毀壞及刑事恐嚇，經進一步調查，警方於同日晚上10時，在荃灣區再拘捕一名13歲女童，她涉嫌唆使該少年犯案。據了解，2男女的身份是學生。2人於網上認識及發展為朋友，初步相信2人牽涉全港共21宗非法收債刑事案件有關。

警方於昨日行動中，拘捕一名15歲正在淋紅油的15歲少年，撿獲載有紅油的膠樽、紅油、電話。（陳浩然手攝）

黃大仙警區反三合會行動組督察陳浚揚表示，鑑於區內非法收債活動大幅上升，黃大仙警區刑事部主動調查，以打擊有關非法收債活動。昨天被捕的2名男女學生，涉嫌與今年5月中至昨日，全港21宗非法收債的刑事案件有關。警方於昨日行動中，拘捕該名15歲正在淋紅油的少年，檢獲載有紅油的膠樽、紅油、電話。警方初步相信少年由朋友指示，警方鎖定身份，再於荃灣拘捕一名13歲女童。案件仍在調查中，不排除會拘捕更多人。

陳浚揚說，兩名被捕人從網上社交平台認識，相信他們背後有成年人操控。他們的犯案手法，主要在社交平台「收單」，聽取指令行事，誘使想「揾快錢」的年青人，去指定地點非法收債淋紅油。犯案後，每宗報酬可達3百元至5百元不等。

警方表示，刑事毀壞是一項嚴重罪行，最高可判監10年，提醒青少年不應一時貪念，以身試法，若被成年人招攬做非法行為，建議應向警方舉報。

警方又呼籲，暑假將至，鼓勵家長主動關心子女與朋輩的交往，並留意他們使用社交網站的狀況，亦建議市民選擇借貸前，找信譽良好的借貸公司，並注意合約條款，考慮自身的還款能力。

此外，市民借貸時應選擇有信譽及獲認可的放債人，審慎考慮自己的還款能力，並注意合約條款。如有懷疑，應立即停止交易並與警方聯絡。