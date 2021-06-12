警動員400人邊界反爆竊　海陸空巡邏搜索　高空搜山上隱蔽位置

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-12 00:22

由於邊界警區過往發生多宗爆竊案件，疑犯多於附近山坡密林匿藏及監視，藉住戶離家時犯案，落馬洲警察分區由五月上旬開始，共協調400警力，進行一連串跨部門反爆竊行動。 而周五（11日），邊界警區在區內展開大型跨部門海陸空反爆竊行動，參與行動單位包括政府飛行服務隊、水警西分區、新界北總區快速應變部隊、落馬洲分區、打鼓嶺分區及沙頭角分區。落馬洲及打鼓嶺警察分區人員在飛行服務隊直升機及無人機的協助下，分別在區內爆竊案黑點搜查山上隱蔽位置及可能有非法入境者匿藏的地方。另外，以往有非法入境者於附近水域及河道偷渡來港進行爆竊活動，因此水警西分區於區內海岸線及深圳河搜索。新界北總區快速應變部隊及警區軍裝人員則於地面進行高姿態反爆竊巡邏及設置路障。

邊界警區、新界北總區防止罪案辦公室及邊界警區警民關係組，聯同當區民政事務處、撲滅罪行委員會、區議員及鄉村代表等，自五月上旬於週末及公眾假期，向屋苑及鄉村居民宣揚防爆竊及防罪訊息。警區同時為居民舉辦防爆竊講座、透過社交媒體適時發放最新防罪資訊，以提高居民的警覺性和防罪意識。

警方留意到疑犯往往趁住戶外出晚飯時進行爆竊，因此警區在每日高風險時段針對性加強警力作高姿態巡邏及設置路障，並增設分區特遣隊熱線，以便物管公司和社區人士主動向警方舉報罪案及傳遞消息。

邊界警區一向重視區內爆竊情況，為有效打擊相關罪案和保障居民安全，警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導的策略性部署，配合高姿態巡邏，不定時與其他部門進行聯合行動，防止及打擊爆竊案件。

警方提醒市民，無論在家與否，須確保住宅內外保安設施操作正常。如非必要，避免將貴重財物或大量金錢擺放於單位內。如發現任何可疑人，應立刻報警求助。