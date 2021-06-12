6.12兩周年｜警旺角駐重兵戒備　譴責黑衣人垃圾桶堵路

今日為6.12兩周年，有人於社交平台號召市民到銅鑼灣及旺角等地點聚集，警方早前評估形勢後，初步部署約1,500名警力戒備。下午5時許，警方在「賢學思政」原定舉行旺角街站一帶駐重兵戒備，以防再有6月4日當日發生的混亂情況，現場可見，曾任警察公共關係科、現為機動部隊警司的高振邦，亦有帶隊於旺角戒備。

警方亦在「香港警察」Facebook專頁發文譴責堵路行為，指下午約4時，旺角登打士街近花園街處有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路，造成現場交通一度擠塞，警員迅速到場並清理路障，回復現場交通。