6.12兩周年｜警旺角駐重兵戒備　譴責黑衣人垃圾桶堵路

撰文：凌逸德
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今日為6.12兩周年，有人於社交平台號召市民到銅鑼灣及旺角等地點聚集，警方早前評估形勢後，初步部署約1,500名警力戒備。下午5時許，警方在「賢學思政」原定舉行旺角街站一帶駐重兵戒備，以防再有6月4日當日發生的混亂情況，現場可見，曾任警察公共關係科、現為機動部隊警司的高振邦，亦有帶隊於旺角戒備。
警方亦在「香港警察」Facebook專頁發文譴責堵路行為，指下午約4時，旺角登打士街近花園街處有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路，造成現場交通一度擠塞，警員迅速到場並清理路障，回復現場交通。
警方指有黑衣人於旺角用垃圾堆及雜物堵路。（警方facebook引用網上圖片）
警方發文指，留意到早前網上有人煽動市民參與未經批准集結，並於昨日（11日）作出拘捕行動。警方重申，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。此外，參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（即「限聚令」）訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。
警方呼籲市民不要參與未經批准的公眾活動，不要以身試法。警方會繼續加強巡邏，並會嚴正執法。