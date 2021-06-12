6.12兩周年｜警晚上入朗豪坊拉封鎖線　拘黑衣男公眾地方行為不檢

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-12 22:54

6.12兩周年，警方於銅鑼灣及旺角駐重兵以防有人聚集，截查多名穿黑衣的市民，亦曾在旺角截查街站及發限聚令告票。晚上9時許，多名警員在朗豪坊地下截查黑衣市民，其間10多名軍裝警員突然進入朗豪坊，再到4樓通往朗豪酒店的天橋，並拉起橙帶封鎖，封鎖線內有多名市民被截查，其後獲放行。警方要求所有記者到防線以外，有現場人士情緒激動，曾叫囂及指罵警員，其後多名軍裝、便衣警員及傳媒聯絡隊人員到朗豪坊通往酒店的天橋增援。 據了解，早前有3名便衣警員將一名黑衣青年押入封鎖線內截查。根據香港警察facebook的直播，晚上10時05分，該名被截查的黑衣男子由多名警員押解，經後樓梯離開，並被帶上警車，警方於直播中表示他與早前與他人在朗豪坊地下呼叫口號，遂以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕，將被帶往警署調查。

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警方於facebook發文表示，晚上約9時半，有人羣在旺角朗豪坊商場集結及叫囂，亦有人一度高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號。他們的行為有機會干犯《公安條例》、「限聚令」、及《香港國安法》下相關罪行。因此，警方進入朗豪坊商場執法，維持公共秩序。期間，一名男子不斷高聲叫囂，煽動他人情緒，警方以「公眾地方行為不檢罪」將其拘捕。

至晚上10時半，警方離開朗豪坊，並於地下門口開咪要求市民散去後，突然衝往砵蘭街近一間化妝品店外拉起橙帶，截查約10市民，部分人穿黑衣，期間有人於封鎖線外不斷大聲指罵警員。大批警員到場增援，將防線推至山東街，要求聚集人士散去。警方開咪指由於朗豪坊對開砵蘭街出現受禁群組聚集，該處行人路需要封鎖，並要求市民改路前往目的地。