奪命車禍．直播｜沙田大涌橋路綠Van被私家車撞翻　導致1死8傷

撰文： 鄧栢良 蔡正邦 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-13 17:09

沙田大涌橋路發生奪命車禍，導致1死8傷。事發於今日（13日）下午2時54分，一輛白色私家車沿大涌橋路往新城市廣場方向行駛，駛至沙田圍路交界時懷疑衝燈，攔腰撞向一輛沿大涌橋道往馬鞍山方向行駛的綠色專線小巴右邊車身。綠色專線小巴被撞至向左翻側。大批救援人員趕抵現場，59歲小巴男司機證實當場死亡，警方以綠色帳篷遮掩遺體。意外亦導致8人受傷，其中1男2女小巴乘客被送往那打素醫院，另2男2女小巴乘客被送往威爾斯親王醫院。涉事私家車女司機同樣受傷，由救護車送往威爾斯親王醫院。 受意外影響，現場交通非常擠塞，交通警員於指揮交通及調查事故原因。綠Van翻側後，車廂一片凌亂，乘客的雜物、玻璃碎片散落一地，車廂及地上均遺下血跡。而肇事私家車的車頭嚴重損毀，車頭安全氣袋彈出。

沙田大涌橋路綠Van被私家車撞翻。（林朗天攝）

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目擊整個撞車過程的貨車司機林先生指，事發時先有一輛黑色私家車衝燈直駛，由威爾斯親王醫院駛向新城市廣場方向駛走，尾隨的白色私家車亦跟隨前車衝燈，豈料卻撞上綠色專線小巴，綠Van被撞至翻側。另一名目擊者鄧先生則指，綠Van翻側後，一個疑似是小巴男司機的頭部被夾住重創，而車上約7名乘客受傷。鄧先生續指，意外後白色私家車女司機事後十分激動。

涉事803號線小巴的站長意外後趕到現場了解，他表示涉事綠Van為803號線小巴，而男死者姓張，年約50餘歲。死者為全職司機，在公司工作約10年經驗，駕駛803線約兩年，平時甚少接獲投訴。事發時，司機剛駕駛今日第一轉車。