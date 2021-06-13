O記破荃灣旺角三個賭檔　拘33人及發限聚令告票

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-06-13 23:38

警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）根據線報及經深入調查後，昨日（12日）晚上展開代號「雷霆21」的反罪惡行動，突擊搜查位於荃灣及旺角的三個單位，搗破三個非法賭檔，合共拘捕18男15女，年齡介乎25至70歲。其中5名被捕人士涉嫌「經營非法賭博場所」、「協助經營非法賭博場所」及「收受賭注」被捕，其餘賭客則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599G章），將會被拘捕及票控。

警方在單位內共檢獲約14萬元賭款、約17萬元籌碼及一批賭博工具。經調查後，警方發現單位經過改裝，大門裝有閉路電視以識別賭客，單位亦設有隔音牆，提高隱蔽性，增加人員執法難度。另外，單位內設有休息室，負責人亦會向賭客提供免費膳食，吸引賭客於單位內長時間賭博。單位內衛生環境極差，亦欠缺足夠通風設施，大大提高傳播疾病的風險。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於六月下旬向警方報到。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情。警方亦會繼續打擊非法賭博行為及堵截黑社會收入來源，同時減低社區傳播風險。