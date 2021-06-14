屯門巿廣場命案｜女死者睡夢中遭割喉　夫畏罪自殺

撰文： 鄧詠中 蔡正邦 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-14 16:04

屯門市廣場發生倫常命案，66歲姓梁男子從四座高層一單位墮下死亡，警員到場調查，揭發其60歲姓符妻子倒臥寓所睡床上。妻子送院搶救後不治。警方指兩名死者為夫妻關係，女死者被發現倒臥睡床、頸項、面上及下唇分別有10厘米、2.5厘米及5厘米刀傷。警員在女死者旁邊發現一把菜刀，相信她在睡夢中遇襲。男死者疑畏罪從單位墮樓自殺身亡。警方將案件列作自殺及謀殺案處理，交由屯門警區重案組接手調查。

屯門警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋講述案情，指男女死者為夫婦關係，2016年起租住涉事屯門市廣場單位，只得二人居住、沒有兒女，結婚40年關係向來恩愛，無家庭暴力紀錄，最近亦無特別衝突，現場沒有檢獲遺書。警方調查相信男死者先向女死者施襲，然後從單位墮樓自殺身亡。

警方今（14日）凌晨3時40分接獲有人報案指在屯門市廣場停車場泊車時聽到巨響，發現一名男子倒臥平台，於是報警。警方接報到場發現男子倒臥第四座地下平台，遺下大量血跡。66歲姓梁男死者凌晨3時57分在現場證實不治，從現場環境證據，相信他由高處墮下死亡。警員到男死者第四座高層寓所單位調查，登門發現鐵閘關閉但無上鎖、大門虛掩，男事主60歲姓符妻子仰臥在睡房床上，身上多處刀傷，血染床鋪。救護車將女事主送往屯門醫院搶救，至凌晨5時45分證實不治，死因有待驗屍確定。

女死者睡夢中遭割喉

林慶璋補充，女死者當時仰臥在雙人床上，頸部喉嚨位置有10厘米傷口，面部眉心位置有2.5厘米傷口，口部下唇有5厘米刀傷，相信兇器是一把30厘米長菜刀。女死者臥在枕頭上，菜刀放在其頭部旁邊，相信女死者在睡夢中遇襲，突然受襲失去反抗能力。他指出，男死者無業，女死者則任職公務員。

警方將案件列作自殺及謀殺案處理，將循死者感情關係、身體精神健康、財務狀況等方向調查，暫未見特別之處，現場調查鄰居無聽到案發前有爭吵聲或噪音。他指單位400平方尺，擺設好整齊，無搜掠等可疑痕跡。單位客廳窗花被拆除，方向與男死者墮樓位置吻合。被問到涉事單位鐵閘有關閉無上鎖、大門虛掩是否有可疑，林指初步相信戶主刻意為之，會調查死者生前活動。

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警方指正調查今日（6月14日）在青山發生的一宗謀殺及自殺案，案中一名66歲姓梁男子及其60歲姓符妻子死亡。

凌晨約3時40分，警方接獲一名途人報案，指一名男子倒臥屯順街一號平台，懷疑他從高處墮下。警員趕赴現場，發現該名66歲男子身體多處受傷，他在現場被證實死亡。人員其後發現其60歲妻子倒臥在屯順街一號一單位內，她頸部受傷，昏迷被送往屯門醫院治理，於上午5時25分被證實死亡。

初步調查顯示，該名66歲男子於單位內襲擊其妻子後，從該單位墮下。警方在單位內檢獲一把刀，懷疑與案有關。警方稍後將安排驗屍，以確定兩人死因。屯門警區重案組正調查案件。