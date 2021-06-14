屯門巿廣場命案｜女評稅主任睡夢中遭割喉　夫畏罪自殺

撰文： 鄧詠中 蔡正邦 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-14 17:05

屯門市廣場發生倫常命案，六旬女評稅主任於睡夢中遭割喉，退休丈夫疑畏罪墮樓亡。警方調查顯示，女事主被發現時已昏迷不醒，仰臥在睡房雙人床上，頸部、臉部及下唇皆有刀傷，懷疑行兇用的菜刀則放在女死者的頭旁，相信她在睡夢中遇襲，惜她送院後返魂乏術。 夫婦二人結婚四十載，膝下無子女，過往沒有家暴紀錄，且鄰居於案發時未聞異響，現場亦無遺書。警方正調查犯案動機，將循死者感情關係、身體精神健康、財務狀況等方向調查。案件列作自殺及謀殺案，交由屯門警區重案組接手調查。

遇害的姓符60歲女死者，據悉任職評稅主任。姓梁66歲丈夫已退休，現時無業，兩人結婚40年關係向來恩愛，但膝下無兒女，兩人自2016年起租住涉事屯門市廣場單位。根據警方紀錄，他們無家庭暴力紀錄，最近亦沒有衝突。

屯門警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋講述案情，指警方於今（14日）凌晨3時40分接獲途人報案，指在屯門市廣場停車場泊車時聽到巨響，發現一名男子倒臥平台。警方接報到場後，發現梁男倒臥第四座地下平台，身體多處受傷，遺下大量血跡。梁男於凌晨3時57分在現場證實不治。從現場環境證據，相信他由高處墮下死亡。

女死者睡夢中遭割喉

警員前往梁男位於第四座的高層寓所調查，發現鐵閘關閉但無上鎖、大門虛掩，符婦仰臥在睡房的雙人床上，頭部臥在枕頭上，昏迷不醒。其頸部喉嚨位置有10厘米傷口，面部眉心位置有2.5厘米傷口，口部下唇有5厘米刀傷，血染床鋪。警方在符婦頭部旁邊發現一把懷疑是兇器的30厘米長菜刀，估計她在睡夢中遇襲，突然受襲失去反抗能力。救護車將她送往屯門醫院搶救，至凌晨5時25分證實不治，死因有待驗屍確定。

林慶璋又指，涉事單位400平方尺，擺設整齊，無搜掠等可疑痕跡。單位客廳窗花被拆除，方向與男死者墮樓位置吻合。被問到涉事單位鐵閘有關閉無上鎖、大門虛掩是否有可疑，林指初步相信戶主刻意為之，會調查死者生前活動。

警方將案件列作自殺及謀殺案處理，現場未有檢獲遺書，鄰居亦沒有聽到案發前有爭吵聲或噪音。警方將循死者感情關係、身體精神健康、財務狀況等方向調查，稍後亦會安排驗屍，以確定兩人死因。屯門警區重案組正調查案件。