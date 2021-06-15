Bitcoin劫案｜觀塘寧晉中心交易比特幣　男子被劫200萬現金

撰文： 朱雅霜 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-06-15 19:15

今（15日）再發生涉及虛擬貨幣Bitcoin劫案。下午4時24分，觀塘成業街7號寧晉中心停車場內，一名20多歲男子報稱被三人搶去一個裝有200萬現金的袋，賊人其後乘私家車逃離現場，大廈保安聽到有人在樓梯間呼救，查看並協助報案。警方到場調查，在寧晉中心約50米外的成業街與開源道交界發現懷疑涉案白色私家車，但車上無人，相信賊人棄車而去。 警方正封鎖寧晉中心七樓停車場調查事件，初步調查顯示，事主今日帶同200萬現金，應約前往寧晉中心一間辦公室與人交易Bitcoin（比特幣），惟上樓期間突然殺出三名賊人，向他噴不明氣體，並搶去其裝現金的袋，警方將案件列作行劫案，正追緝三名年約20至30歲賊匪。現場消息指，警方截獲的懷疑白色賊車無行車證。

本港今年發生最少3宗涉Bitcoin劫案

連同今次劫案，今年本港發生最少3宗涉及Bitcoin現金交易案件。3月23日，尖沙咀一間找換店兩名分別40歲姓吳及43歲姓黃職員，經中介介紹，帶同約385萬元現金前往天后英皇道41號一間找換店購買比特幣，兩名自稱職員的男「賣家」點算後，其中一名「賣家」聲稱要辦理手續，將現金帶走，28歲姓黃同黨留在現場並稱稍後才轉帳比特幣。兩名男事主其後感到可疑報警，並制服企圖逃走的黃男，警方到場以涉嫌盜竊拘捕黃男。

另外，一名37歲姓李Bitcoin投資者，去年在網上交易平台識一名南亞裔買家，同年雙方進行5至6次比特幣交易。及至今年1月3日，該名買家向李介紹另一名南亞裔買家進行交易，李成功套現100萬元。翌日三人再度交易，李在北角登上房車，對方藉安全為由，駕車至柴灣大潭道山翠苑避車處的偏僻位置。當李完成點收360萬元現金後，即時以手機過戶15枚比特幣，惟完成交易後，另一輛私家車駛至，車上3名男子將李拖出房車，並搶去其手中的360萬元現金，兩車之後絕塵而去。警方調查後，同月30日拘捕7名埃及及巴基斯坦裔男子，包括從事珠寶手錶生意的主腦，部份被捕人士有黑社會背景。