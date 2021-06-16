套假牌七人車被真牌車主發現　元朗尾隨至深水埗　警拘三男檢武器

撰文： 魯嘉裕 林振華 最後更新日期： 2021-06-17 01:02

16日晚上7時許，大批警員於深水埗福華街截查一輛黑色七人車，即場拘捕3名越南裔男子，他們雙手被反鎖在場受查，警方於福華街至欽州街拉起橙帶封鎖。現場消息指，涉事七人車疑為失車及被套上假牌，警方於車上檢獲包括反光衣、頭套及螺絲批等工具。

警方於深水埗福華街截查一輛黑色七人車，現場拘捕3名男子。（林振華攝）

被捕3名男子均為越南籍，其中兩人持有香港身份證，另一人則持行街紙。（林振華攝）

現場消息指，被截七人車疑為失車，被套上假車牌，行車證則為另一車牌號碼的影印本，據報警方接獲報案，報案人指於荃灣發現涉事車輛，車牌號碼為其朋友所有，於是報警並跟隨車輛到達深水埗福華街，疑人於停泊車輛後下車到黃金電腦商場購物。西九龍衝鋒隊人員於現場埋伏，趁3名男子步出商場上車時將其制服。

據悉，被捕三人均為越南裔，其中兩人持有香港身份證，負責駕車的男子則持行街紙。警員搜查該輛七人車，於車上檢獲包括反光衣、頭套及螺絲批等工具。警方現正調查3名男子的背景及動機，案件暫列管有虛假文書。

警方表示，於16日晚上6時56分接獲一名52歲姓陳男子報案，指於元朗大棠路發現一輛可疑私家車，其車牌與另一輛私家車相同。陳其後尾隨該私家車至深水埗福華街146號對開。警員接報到場，在福華街發現該私家車，當時車內無人。當3名涉案人，包括31歲姓謝男子、38歲姓姚男子及一名35歲非華裔男子折返取車時，警員隨即上前截停他們3人，並在車内檢獲一張行車證影印本、及一批懷疑爆竊工具，包括螺絲批、扳手、重力棍、頭套、手套、帽及反光衣。



經初步調查，上述3人涉嫌「管有違禁武器」、「藏有工具可作非法用途」及「藏有攻擊性武器」被捕。而該名非華裔男子則同時涉嫌「擅自取去交通工具」、「行駛虛假文書」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者風險保險」。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。