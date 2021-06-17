搜壹傳媒．直播｜5高層被捕　消息指與國安法後《蘋果》文章有關

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-17 10:58

壹傳媒5名高層涉嫌違反國安法「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被捕，過百名警員今（17日）清晨到被捕人的住所進行搜查，被捕人包括《蘋果日報》總編輯羅偉光。與此同時大批警員前往位於將軍澳的《蘋果日報》大樓搜查。警務處國家安全處發稿表示持有法庭手令搜查大樓，目的是為一宗涉嫌違反國安法的案件進行搜證。 5名被捕人被押送至將軍澳《蘋果日報》大樓作搜查。押送羅偉光、張劍虹、陳沛敏的車輛先後到達《蘋果日報》大樓，三人雙手被扣上手銬。

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【1030】警方將於上午11時在《蘋果日報》大樓外交代案情。據悉行動與過去一段時間《蘋果日報》在國安法實施後發表的文章有關。

【1000】壹傳媒集團行政總裁張劍虹到達《蘋果日報》大樓，雙手被扣上手銬。稍後陳沛敏亦被押送至大樓。

【0927】押送《蘋果日報》總編輯羅偉光的白色七人車到達《蘋果日報》大樓，羅雙手被扣上手銬，被帶入大樓。與此同時，壹傳媒集團行政總裁張劍虹及執行總編輯張志偉，亦分別在長沙灣警署和西貢警署出發往《蘋果日報》大樓。

【0900】據了解，5名被捕人將會被押送至將軍澳《蘋果日報》大樓作搜查。

【0844】警員登樓駐守在大門、頂樓等地，可見警員準備了大量淺藍色膠箱，相信是帶走證物所用。據《蘋果》直播內容，壹傳媒大樓員工上班須登記職員證、身份證、所屬部門才能進入大樓。而警方亦限制員工在大樓內活動範圍，有地方被圍封未能內進。《蘋果》高層正了解法庭手令內容。

據《蘋果》報導，大樓內約有20名員工，包括數名記者及清潔工人 ，警員要求所有人放下工作，在二樓新聞部大堂集合 。警員登記所有人的身份證，之後讓清潔工人收工離去，記者則被要求到5樓員工餐廳。

大樓內記者被要求離開編採部，在地下空地或5樓位置等候，未能在大樓內自由出入。多名探員翻查記者桌上的文件及打開櫃桶 ，並打開記者電腦搜查資料，又要求記者在旁作證。

壹傳媒5名高層涉違國安法被捕

被捕人士包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉。警方清晨到《蘋果日報》總編輯羅偉光位於港島鰂魚涌的寓所搜查，上午7時半將羅帶走。差不多同一時間，國安處人員亦分別在美孚新村、鴨脷洲海怡半島、將軍澳維景灣畔及西貢窩美村，拘捕張劍雄、周達權、陳沛敏及張志偉，並將他們押返長沙灣警署、香港仔警署、將軍澳警署及西頁警署扣查。

與此同時上午7時左右，有大批警車沿將軍澳環保大道往《蘋果日報》報社方向進發，過百名警員在大樓外拉起封鎖線，警員登樓駐守在大門、頂樓等地，警方傳媒聯絡隊人員亦在現場。這是繼去年8月10日警方以調查涉嫌違反港版國安法等罪名突擊搜查《蘋果日報》大樓，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、他兩名兒子、四名壹傳媒高層後，第二次對《蘋果日報》的行動。

警務處國家安全處上午8時07分發稿指，今早（17日）執行由法院根據《香港國安法》（國安法）第四十三（一）條及實施細則附表一發出的法庭手令，搜查一間位於將軍澳的傳媒機構，搜查令授予警方搜查包括新聞材料的權力。行動目的是為一宗涉嫌違反國安法的案件進行搜證，搜查行動仍在進行中。

警方於上午7時24分透過政府新聞處發新聞稿，指警務處國家安全處，今早（6月17日）拘捕5名公司董事，涉嫌違反《香港國安法》（國安法）。5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲。他們涉嫌違反國安法第二十九條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。5人現被扣留調查。