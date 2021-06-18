德信學校校長郭超群涉貪被廉署拘捕　上周突被停職

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-18 11:23

位於尖沙嘴柯士甸道的天主教男校德信學校，上周二（15日）向家長發通告，指校長郭超群因未能履行校長職務，並即時休假。據了解，郭超群疑洩露學校內部考試試卷，涉嫌貪污被廉政公署拘捕。 郭超群教學年資約25年，曾獲行政長官卓越教學獎，他在2013年9月開始出任德信學校校長。

廉政公署發言人今早證實日前（6月12日）在一宗貪污調查中拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人。二人涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，已獲保釋候查。

廉署人員於行動中，在涉案補習社搜獲多份屬於該小學的考試試卷，包括本學年第三學段各級別的試卷，當中涵蓋不同學科。經初步核對後，人員發現該補習社的習作題目與檢獲的小學試卷內容有多處相同或相似的地方。廉署的調查現在仍在進行。

教育局及該小學法團校董會在廉署調查本案期間提供全面協助，廉署會就個案繼續與其保持緊密聯繫。由於調查仍在進行，廉署不宜作進一步評論。廉署表示，一直十分重視學校誠信管理，建議學校訂立誠信守則，包括嚴禁未經授權而披露學校專有資料，並可參閱廉署製訂的《學校管治與內部監控防貪錦囊》。

德信學校校監何炳德上周向家長發信，公布「署任校長安排」，通告指校長郭超群因「未能履行校長職務」，即日起休假。經法團校董會安排，會由副校長李美鶯署任校長職務，跟進校務事宜。

翻查政府網頁資料，郭超群是2010/11年行政長官卓越教學獎（德育及公民教育）獲獎老師。根據校網資料，郭超群2011年已在德信學校任職副校長，至2013年8月，校長梁銀碧榮休，郭超群隨即在2013年9月上任校長一職，他在2014年再獲教聯優秀教師獎（國情教育組）。